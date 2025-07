Petróleo fecha em queda pelo temor de uma brecha entre oferta e demanda

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (10), afetados pelos novos anúncios tarifários do presidente americano, Donald Trump, que despertaram temores de uma redução da demanda em um mercado que se prepara para uma eventual oferta excedente.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em setembro recuou 2,51%, a 68,64 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em agosto, perdeu 2,65%, a 66,57 dólares.

"O que pesa neste mercado é a renovação das tarifas alfandegárias de Donald Trump", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.