Quirguistão promove construção de casas de arroz como alternativa ecológica ao concreto

O homem, de 27 anos, construiu "300 casas" em cinco anos, primeiro com serragem e depois com arroz.

Quando Taabaldyev começou seu projeto, havia poucas pesquisas sobre essa tecnologia.

No entanto, o panorama começou a mudar. Vários estudos iniciais de diversos países como China, Índia e Espanha destacaram as possíveis vantagens econômicas e ambientais do uso de tijolos de arroz na construção.

Sua principal virtude é que requerem menos cimento, responsável por aproximadamente 8% das emissões globais de dióxido de carbono, segundo dados de 2023 do Fórum Econômico Mundial.

Moradora de uma região montanhosa e árida, Ykhval Boriyeva também optou pelos tijolos de arroz, ao apreciar suas qualidades isolantes.

Sua casa se mantém "quente no inverno e fresca na primavera" graças à baixa condutividade térmica desse cereal.