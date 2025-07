Robô britânico Ai Da garante que não busca 'substituir artistas humanos'

Ai Da apresentou nesta semana o seu novo retrato do rei Charles III, mostrando um sorridente monarca britânico com uma flor em sua casa de botão. No entanto, este robô garante que não tem a intenção de "substituir" os humanos.

Ai Da é um ginoide, um robô antropomórfico com aparência feminina.

Sua pintura do matemático britânico Alan Turing, um dos fundadores da computação, foi arrematada por US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões, na cotação atual) no final do ano passado. Esta foi a primeira obra de arte criada por um robô humanoide a ser leiloada.