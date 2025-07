Starmer anuncia acordo entre Reino Unido e França para intercâmbio de imigrantes

Somente indivíduos "que não tiverem tentado entrar ilegalmente no Reino Unido" serão elegíveis para este intercâmbio, afirmou o primeiro-ministro britânico, durante uma coletiva de imprensa com Macron no centro de comando da Otan em Northwood, a noroeste de Londres, no terceiro e último dia de visita do presidente francês ao Reino Unido.

Na coletiva, Macron lamentou que, desde o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), em 2020 - tenha havido uma "incitação" à travessia do Canal da Mancha, e explicou que, desde então, "não existe mais nenhum acordo migratório com a UE".

"Para aqueles que tentam atravessar, não existe uma rota legal alternativa de admissão, nem um mecanismo de readmissão após a travessia, e a situação atual, na verdade, cria uma incitação à travessia", disse Macron.

Desde janeiro, mais de 21.000 pessoas cruzaram o Canal da Mancha saindo da França rumo à Inglaterra, um recorde para esse período do ano.

