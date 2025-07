Zagueiro do Athletic Bilbao é suspenso por exame antidoping positivo

"Desde que superei minha doença, estou há anos seguindo um tratamento contra a alopecia e, depois de examinar o caso, comprovamos que o exame positivo se deu porque eu tomei de forma involuntária um medicamento preventivo contra a queda de cabelo que continha uma substância proibida", escreveu Álvarez em comunicado.

"O processo disciplinar está atualmente em fase de instrução e sujeito a confidencialidade, por isso estou suspenso provisoriamente e não posso fazer mais declarações públicas", acrescentou.

O teste que deu positivo, segundo Álvarez, foi realizado após a derrota em casa do Athletic Bilbao para o Manchester United por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Liga Europa, no dia 1º de maio.

Ainda de acordo com o próprio zagueiro, ele recebeu a notícia "há algumas semanas".

"Não podia acreditar, já que nunca na minha vida consumi substâncias proibidas", explicou.

Em nota, o Athletic afirmou que "lamenta o erro humano de Yeray" e expressou "total apoio" ao jogador.