Alcaraz vence Fritz e fará terceira final seguida em Wimbledon

Alcaraz, que buscará seu sexto título de Grand Slam, se mostrou mais consistente do que Fritz em todos os aspectos do jogo.

O americano de 27 anos só conseguiu uma quebra de serviço na partida, no 12º e último game do segundo set, que venceu por 7-5.

Já o espanhol quebrou três vezes o saque de Fritz, o que fez a diferença no confronto. A primeira aconteceu logo no game inicial, e Alcaraz posteriormente fechou a parcial em 6-4.

Depois de perder o segundo set, o número 2 do mundo quebraria o saque de Fritz no terceiro e no nono game da terceira parcial para fechar em 6-3.

O quarto e último set não teve quebras de ambos os lados e só foi decidido no tie break, que acabou com o espanhol levando a melhor e selando a vitória com um 7-6 (8/6).

Fritz, finalista do US Open no ano passado, que havia perdido seus dois confrontos anteriores com Alcaraz, ambos em quadra dura, agora não consegue superar o espanhol na grama.