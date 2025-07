Bloqueio deixa grávidas de Gaza desnutridas e em perigo

Como a maioria das mulheres que vão ao hospital da Cidade de Gaza para acompanhamento da gravidez, o rosto de Fátima Arafa parece cansado, um sinal da desnutrição que sofre devido à escassez em tempos de guerra.

A falta de tudo, desde alimentos até água potável, afetou especialmente as grávidas da Faixa de Gaza, onde Israel apenas aliviou ligeiramente seu bloqueio à entrada de ajuda humanitária.

"Estou no sexto mês e não consigo suprir nem as necessidades mínimas básicas para levar essa gravidez até o fim", afirmou Arafa à AFP antes de voltar ao campo improvisado onde ela e sua família encontraram refúgio após serem deslocados de sua casa no norte.