'Com dor na alma', Bósnia relembra os 30 anos do genocídio de Srebrenica

Suas famílias esperaram anos para enterrá-los, na esperança de que mais restos mortais fossem encontrados.

"Infelizmente, na maioria das vezes, são restos mortais incompletos, em alguns casos apenas um ou dois ossos", explicou Fazlic, observando que cerca de 100 mulheres também foram vítimas do massacre, 80 das quais ainda estão desaparecidas.

Mevlida Omerovic decidiu não esperar mais e autorizou o enterro dos restos mortais de seu marido, Hasib, morto aos 33 anos, provavelmente em Petkovci, cerca de 60 quilômetros ao norte de Srebrenica.

É um dos cinco locais de execuções em massa durante o massacre, o único episódio do conflito bósnio classificado como genocídio pela Justiça internacional.

Quase mil pessoas foram levadas para lá, trancadas em uma escola e depois executadas.

"O irmão dele foi encontrado e enterrado há dez anos. Trinta anos se passaram e não tenho mais nada pelo que esperar", diz Omerovic, de 55 anos, que espera poder visitar o túmulo do marido com os filhos. No entanto, apenas a mandíbula de Hasib permanecerá no caixão.