Convite a maestro russo pró-Putin para festival na Itália gera polêmica

Um festival de música que ocorrerá perto de Nápoles no final de julho convidou o maestro russo Valery Guerguiev, próximo a Putin e muito criticado no Ocidente desde a invasão russa da Ucrânia, o que causou polêmica na Itália e na Rússia.

O festival "Un'Estate da Re", organizado no palácio de Caserta, antiga residência real dos Bourbons de Nápoles, convidou Guerguiev para dirigir um concerto na noite de 27 de julho, no qual também participarão solistas do prestigioso teatro Mariinsky de São Petersburgo, que ele dirige desde 1996.

Na Rússia, o Fundo de Combate à Corrupção (FBK), a organização do opositor Alexei Navalny morto na prisão, publicou nesta sexta-feira (11) no X uma mensagem para "exigir o cancelamento do concerto de Valery Guerguiev" e anunciou que enviou cartas ao festival e aos ministros italianos da Cultura e do Interior.