Espanhóis estão fartos do barulho

"A única coisa que nos diferencia de outros países é que somos mais barulhentos", argumentou recentemente sobre a Espanha o escritor Ignacio Peyró nas páginas do El País. No entanto, muitos espanhóis passaram de aceitar o barulho como parte da paisagem para se rebelar contra ele.

A primeira vez que os estrangeiros entravam em um bar na Espanha, costumavam confundir o alvoroço das conversas com uma briga.

No verão, a tendência se acentua, porque o calor leva a vida para a rua, para os terraços dos bares, e chegam as festas: San Juan, San Pedro, San Fermín, a Virgem do Carmo, a do Orgulho, com seus alto-falantes ou seus fogos de artifício.