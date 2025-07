Grand Canyon é evacuado em parte por propagação de incêndio florestal

Outro parque nacional do sudoeste do país, o Black Canyon of the Gunnison, no estado do Colorado, foi esvaziado completamente na quinta-feira devido a outro incêndio.

Este último, causado por um raio, já devastou mais de 600 hectares, alimentado por fortes ventos, vegetação muito seca e temperaturas muito altas.

Também foi emitido um alerta por temperaturas extremas esta semana para o parque do Grand Canyon, com temperaturas esperadas que poderiam superar os 46°C à sombra em alguns lugares.

Na terça-feira, um excursionista de 67 anos foi encontrado morto no parque. Enquanto correm as investigações, os primeiros elementos sugerem que sua morte estaria relacionada com o calor.

dw/bgs/des/ad/val/rpr/am

© Agence France-Presse