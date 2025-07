Iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz, denuncia ameaças de morte

"A mensagem clara, em suas próprias palavras, foi: 'Fui ameaçada direta e indiretamente com a 'eliminação física' por agentes do regime'", explicou em um comunicado.

"As ameaças transmitidas a Mohammadi deixam claro que a segurança dela está em perigo, a menos que ela se comprometa a acabar com seu compromisso público dentro do Irã, assim como com qualquer defesa internacional ou aparição na imprensa em apoio à democracia, aos direitos humanos e à liberdade de expressão", acrescenta o texto.

O Comitê se declarou "profundamente preocupado" com as intimidações contra Mohammadi e contra "todos os cidadãos iranianos com uma voz crítica" e fez um apelo para que as autoridades "protejam não apenas suas vidas, mas também sua liberdade de expressão".

A advogada da família e da Fundação Narges Mohammadi, Chirinne Ardakani, confirmou as ameaças em uma declaração à AFP.

"As ameaças de assassinato e desaparecimento forçado foram feitas por vários canais: diretamente à própria Narges Mohammadi, mas também por meio de vários familiares, aos quais pediram que transmitisse as ameaças", declarou a advogada.

Narges Mohammadi, 53 anos, foi julgada e encarcerada em várias ocasiões por sua luta contra o uso generalizado da pena de morte e o código de vestimenta obrigatório no país persa.