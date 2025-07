Mais de 3.000 pessoas assassinadas no Haiti entre janeiro e junho, afirma ONU

"No meio desta história de horror sem fim, o povo haitiano está à mercê da violência atroz de gangues e exposto a violações de direitos humanos por parte das forças de segurança e a abusos dos chamados grupos de 'autodefesa'", afirmou o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk, em um comunicado.

Entre 1º de outubro de 2024 e 30 de junho de 2025, pelo menos 1.018 pessoas foram mortas, outras 213 ficaram feridas e 620 foram sequestradas em Artibonite e Centre, e também em Ganthier e Fonds Parisien, a oeste da região metropolitana de Porto Príncipe, segundo o relatório.

No mesmo período, o número total de assassinatos no Haiti subiu para 4.864, pelo menos 3.141 nos primeiros seis meses de 2025.

O relatório observa que a expansão do controle territorial das gangues representa um risco significativo de disseminação da violência e aumento do tráfico transnacional de armas e pessoas, "o que pode levar a uma desestabilização significativa nos países da sub-região do Caribe".

Para evitar a rápida desestabilização da sub-região, a ONU apela à comunidade internacional para "reforçar o seu apoio às autoridades haitianas, que têm a responsabilidade principal de proteger os direitos da sua população, e também às organizações internacionais e nacionais que prestam assistência a grupos vulneráveis".

apo/nl/mab/pc/jc