Manchester recebe filhos pródigos do Oasis como heróis

Em um dia radiante e festivo em Manchester, mais de 80 mil pessoas receberam nesta sexta-feira (11) como heróis seus filhos pródigos do Oasis, que se apresentaram em sua cidade natal pela primeira vez em 16 anos.

Fãs antigos e de gerações mais novas se reuniram nessa cidade do norte da Inglaterra para presenciar o retorno dos irmãos Gallagher e cantar em alto e bom som sucessos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic".

Cerca de três horas antes da abertura dos portões, centenas de fãs já esperavam para o primeiro dos cinco shows em Heaton Park, todos com ingressos esgotados.