Meia ganês Mohammed Kudus deixa West Ham e assina com Tottenham

O Tottenham anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do meia ganês Mohammed Kudus, que estava no West Ham, por 55 milhões de libras esterlinas (R$ 413,5 na cotação atual).

Kudus encerra sua passagem pelos 'Hammers' depois de 80 jogos e 19 gols marcados desde que chegou ao clube, em 2023, vindo do Ajax da Holanda por 38 milhões de libras (R$ 285 milhões).

A transferência marca o início do novo projeto do técnico Thomas Frank, assumiu os 'Spurs' no lugar de Ange Postecoglou.