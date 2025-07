Neymar continua vendendo camisas. Será capaz de salvar o Santos em campo?

"Ele não é um cara que só arma. Ele é o arco e a flecha", disse o treinador em entrevista coletiva. "Ele faz as duas. Jogando com infiltração, jogando com organização por trás, com assistência, mas com o gol sempre dentro dessas características", analisou.

Castigado por lesões que o perseguem sem trégua, Neymar está longe de sua melhor forma em seu retorno ao Santos.

Nem arco, nem flecha. Sem gols e assistências no Brasileirão, ele esteve em campo em apenas quatro dos doze jogos da equipe, com 181 minutos no total. No Campeonato Paulista, entre janeiro e março, foram três gols e três assistências.

Um bom sinal: Neymar comandou com gol e assistência a vitória do Santos por 3 a 1 contra a Desportiva Ferroviária em amistoso na quinta-feira. Jogou 45 minutos.

- Virar o jogo -

Em seu último jogo no Brasileirão, no dia 1º de junho, Neymar foi expulso na derrota por 1 a 0 para o Botafogo na Vila Belmiro.