Presidente da AFP anuncia plano de controle de gastos para enfrentar crise da mídia

Em 13 de junho, Fries anunciou que a AFP empreenderia um "programa de economias" de 12 milhões a 14 milhões de euros (R$ 77,7 milhões a R$ 90,6 milhões) entre 2025 e 2026.

Isto responde a uma "deterioração persistente" de suas perspectivas financeiras devido à crise mundial da mídia, afetada pelos novos usos digitais e pela inteligência artificial (IA).

Fries assinalou, em particular, o fim do programa de verificação de dados da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) nos Estados Unidos, do qual a AFP participava, e a abrupta interrupção do contrato com a emissora pública Voice of America, que o governo Trump tenta desmantelar.

- "Financiamento externo" -

Segundo Fries, "a explosão do custo da expatriação se explica principalmente pelo aumento da fiscalidade e dos encargos sociais".

Por exemplo, ele destacou que um jornalista "experiente" que trabalha na Alemanha com estatuto sede custa tanto quanto quatro jornalistas locais com cinco anos de antiguidade.