Presidente libanês descarta normalização das relações com Israel

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, descartou uma normalização das relações com Israel, ao mesmo tempo em que se declarou favorável a um vínculo pacífico com seu vizinho do sul, que ainda ocupa uma parte de seu território.

"A questão da normalização (...) não está contemplada na política externa libanesa atual", afirmou o chefe de Estado em um comunicado.

Esta é a primeira reação oficial libanesa às declarações do ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, que na semana passada disse estar "interessado" em normalizar as relações com a Síria e o Líbano.