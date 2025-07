Retorno do Oasis reaviva a lembrança de quando Manchester iluminava o cenário musical da Inglaterra

O retorno dos irmãos Noel e Liam Gallagher à sua cidade natal, Manchester, nesta sexta-feira (11), com o motivo da grande turnê de reunião do Oasis, revive as memórias da época na qual a cidade industrial do noroeste da Inglaterra era o lar de uma efervescente criatividade musical.

Depois de iniciar a turnê em Cardiff (País de Gales), com dois shows na semana passada, 16 anos após sua separação, o emblemático grupo do Britpop se apresenta em Manchester, durante cinco noites com ingressos esgotados, no Heaton Park.

"Claramente há um entusiasmo na cidade", observa Susan O'Shea, especialista em música e professora titular na Universidade de Manchester.