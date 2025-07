Sinner vence Djokovic e vai enfrentar Alcaraz na final de Wimbledon

O duelo será uma reedição da final de Roland Garros, vencida por Alcaraz no início de junho em uma partida épica de cinco horas e meia.

O número 1 do mundo se colocou mais uma vez no caminho de Djokovic em busca do recorde de Grand Slams. O sérvio de 38 anos tem 24 títulos de Major e é o maior vencedor junto com a lendária australiana Margaret Court.

Sinner jogou com uma proteção no braço direito, depois de sentir dores no cotovelo durante as oitavas de final contra o búlgaro Grigor Dimitrov (N.21), que teve que abandonar a partida quando vencia por 2 sets a 0 devido a uma lesão muscular.

Contra 'Djoko', o italiano não teve problemas para fechar os dois primeiros sets em 6-3, encaminhando uma vitória que parecia assegurada.

No entanto, o veterano sérvio não se rendeu e teve uma pequena reação, conseguindo uma quebra de serviço no segundo game da terceira parcial e abrindo 3-0 de vantagem.

Mas Sinner voltou a se impor e venceu cinco games consecutivos, quebrando duas vezes o saque de Djokovic para abrir 5-3 e, posteriormente, fechar em 6-4.