Swiatek e Anisimova farão final feminina inesperada em Wimbledon

"É uma mensagem realmente especial que eu consegui passar. Quando tirei minha pausa, muita gente disse que eu nunca voltaria a chegar ao topo se me afastasse por muito tempo. Isso foi um pouco difícil de assimilar porque eu queria voltar e conquistar muitas coisas. E vencer um Grand Slam algum dia", afirmou a americana.

Anisimova, filha de russos que emigraram para os Estados Unidos, pode se tornar a terceira jogadora de seu país a conquistar um Major este ano, depois dos títulos de Madison Keys no Aberto da Austrália e de Coco Gauff em Roland Garros.

Com três títulos no currículo, o mais importante deles o WTA 1000 de Doha deste ano, em fevereiro, ela retornará ao Top 10 do ranking feminino depois do torneio de Wimbledon.

Entre as dez melhores jogadoras do mundo, Swiatek é a única que sobreviveu no All England Club.

Nas oitavas de final, só quatro integrantes do Top 10 estavam presentes: Swiatek, finalista; Sabalenka (N.1), que caiu na semifinal; a russa Mirra Andreeva (N.7) e a americana Emma Navarro (N.10), eliminadas nas quartas e nas oitavas, respectivamente.

Embora Swiatek seja amplamente favorita, Anisimova pode conseguir sua última façanha em Londres.