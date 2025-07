Técnico do Chelsea prevê duelo ofensivo contra o PSG na final da Copa de Clubes

O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca, disse nesta sexta-feira (11) que acredita que a final da Copa do Mundo de Clubes contra o Paris Saint-Germain daqui a dois dias será um jogo de muito futebol ofensivo.

"Nós gostamos de ficar com a bola, com certeza, e eles também. Eles gostam de pressionar em cima, nós fazemos o mesmo", declarou Maresca em entrevista coletiva no MetLife Stadium, em East Rutherford, palco da grande decisão.

"Acho que vai ser um jogo com poucos processos de passes, porque ambos gostam de pressionar. Tenho a sensação de que vai ser um jogo de atacar, atacar e atacar", acrescentou.