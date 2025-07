Trump descarta falar com Lula sobre tarifas neste momento e defende Bolsonaro

Antes de partir de Washington rumo ao Texas para visitar a área de inundações torrenciais, um jornalista perguntou a Trump se ele planejava falar com Lula sobre as novas tarifas alfandegárias que entrarão em vigor no dia 1º de agosto.

"Talvez em algum momento eu fale com ele, mas agora não", respondeu.

Lula também não tem a intenção de chamá-lo.

"Eu não tenho que conversar com o Trump até agora. Eu não tenho nenhuma razão", garantiu Lula ao canal Globonews após o anúncio das tarifas. Seu governo negocia com Washington há meses.

Nesta sexta-feira, Trump voltou a reclamar do tratamento dado a Bolsonaro.

"Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Ele é um homem bom. Eu o conheço bem. Negociei com ele", declarou a jornalistas.