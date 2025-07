Trump pretende impedir táticas da China para burlar tarifas

- "Massivo" -

"Está claro que o transbordo de produtos chineses foi maciço este ano", estimou Robin Brooks, pesquisador da Brookings Institution.

Ainda que tenha havido uma queda nas exportações diretas da China para os Estados Unidos, ela é "mais do que compensada" pelas mudanças comerciais em outros lugares, disse ele à AFP.

Em um informe recente, Brooks apontou que as exportações chinesas tanto para a Tailândia como para o Vietnã começaram a crescer "anormalmente" no início de 2025, quando Trump lançou sua ameaça de impor taxas generalizadas.

Segundo este analista, enquanto Washington mantiver taxas tarifárias diferentes dependendo do país, as empresas tentarão se redirecionar para locais com as tarifas mais baixas.

Isso poderia explicar o porquê da inflação nos EUA estar moderada, apesar das tarifas generalizadas, que incluem uma taxa de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais e até 50% sobre importações específicas em setores como aço e alumínio.