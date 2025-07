Trump viaja ao Texas após inundações devastadoras

"Vamos estar lá com algumas das famílias" das vítimas atingidas pelo desastre "horrível", afirmou Trump aos jornalistas antes de partir da Casa Branca.

A busca por mais de 170 pessoas desaparecidas, incluindo cinco meninas que estavam em um acampamento de verão, chegou ao oitavo dia, com equipes de resgate vasculhando escombros e lamaçais.

Sem sobreviventes encontrados esta semana, o temor é que o número de mortos possa aumentar.

Trump rejeitou perguntas sobre o impacto de seus cortes nas agências federais sobre a resposta às inundações, que ele descreveu como uma "catástrofe" que "ninguém esperava".

Na quinta-feira, a chefe do Departamento de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, defendeu a resposta ao ocorrido, que ela classificou como "rápida e eficiente".

Mas as mensagens de evacuação e emergência devido ao aumento do rio Guadalupe foram enviadas com atraso, em alguns casos por várias horas.