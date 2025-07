Uefa 'rebaixa' Crystal Palace para Liga Conferência por conflito de multipropriedade

O Crystal Palace, que estava classificado para a Liga Europa, não poderá disputar a competição na temporada 2025/2026 devido a um conflito de multipropriedade e foi "rebaixado" para a Liga Conferência, informou a Uefa nesta sexta-feira (11).

Com essa decisão, o time londrino passa do segundo torneio mais importante do continente para o terceiro, devido ao regulamento em vigor que proíbe que múltiplos clubes pertençam ao mesmo dono, e o Palace, assim como o Lyon da França, autorizado pela confederação para disputar a Liga Europa, tem como acionista proprietário em comum o Eagle Football Group, do americano John Textor, que também controla a SAF do Botafogo.

O Crystal Palace tinha conseguido a classificação como campeão da última edição da Copa da Inglaterra.