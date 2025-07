Alcaraz-Sinner, o novo clássico do tênis mundial na final de Wimbledon

Neste novo clássico do tênis mundial, Alcaraz leva vantagem, tendo disputado cinco finais de Grand Slam e vencido todas elas (duas em Wimbledon, duas em Roland Garros e uma no US Open).

Para o espanhol, dos quatro majors só falta o Aberto da Austrália, que, curiosamente, Sinner venceu duas vezes.

O italiano conquistou três títulos de Grand Slam até agora, tendo vencido os dois em Melbourne e uma vez em Nova York, onde conquistou o US Open.

Sua única derrota em uma final de Grand Slam aconteceu recentemente na última edição de Roland Garros, contra Alcaraz.

O espanhol e o italiano dividiram os últimos seis títulos de Grand Slam com três para cada lado, e o sétimo, novamente, ficará com um dos dois.

"Não dá para comparar com o que o Big Three (Nadal, Djokovic e Federer) fez durante mais de quinze anos. Seis torneios de Grand Slam equivalem a um ano e meio, então ainda não está no mesmo nível", afirmou Sinner, modestamente, após chegar à final de Wimbledon.