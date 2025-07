Alemanha e França instam UE a negociar com EUA após anúncio de tarifas de Trump

Alemanha e França instaram a União Europeia, neste sábado (12), a negociar com os Estados Unidos após as ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas de 30% sobre os produtos europeus a partir de 1º de agosto.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou a "forte desaprovação" de seu país ao anúncio de seu homólogo americano.

Ao lembrar que a UE vem negociando com Washington há várias semanas "com base em uma oferta sólida e de boa-fé", Macron afirmou que "cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender categoricamente os interesses europeus".