Bad Bunny atrai milhares de compatriotas para sua histórica série de shows em Porto Rico

Milhares de porto-riquenhos compareceram ao lançamento da residência histórica de Bad Bunny em San Juan na noite de sexta-feira (11), uma série de shows que demonstra o orgulho e a resiliência da ilha, e que na primeira etapa está limitada aos moradores locais.

Vestindo camisetas com a bandeira de Porto Rico ou simplesmente enrolados nela, os fãs lotaram a área ao redor do Coliseu de Porto Rico, em San Juan, antes do show intitulado "No Me Quiero Ir De Aquí".

O álbum homônimo é uma aula de história sobre a música e os ritmos porto-riquenhos, além de um grito de guerra que expõe seu passado e presente coloniais. Também aborda o tema da gentrificação, que privilegia moradias de luxo e turismo em detrimento das necessidades dos próprios porto-riquenhos.