Carros, vinhos e cosméticos, entre os produtos da UE mais ameaçados por tarifas dos EUA

Segundo suas projeções, "com tarifas de 30%, os impostos adicionais para certos produtos emblemáticos do 'Made in Italy' alcançariam 45% para os queijos, 35% para os vinhos, 42% para os tomates processados, 36% para as massas recheadas e 42% para as geleias e conservas".

No caso da França, os Estados Unidos são o primeiro mercado internacional para o setor de vinhos e licores, com um total em 2024 de 3,8 bilhões de euros (R$ 24,4 bilhões, em valores de dezembro), segundo sua federação (FEVS).

"Seria uma catástrofe para todo o setor, em um momento em que os vinhos e os licores já enfrentam enormes dificuldades", disse, neste sábado, Jérôme Despey, diretor do braço de viticultura do sindicato FNSEA.

"Temos visto com frequência ameaças por parte dos Estados Unidos; pedimos à Comissão Europeia que não ceda na negociação", declarou à AFP.

