Castelo que inspirou contos de fadas é inscrito no patrimônio mundial da Unesco

O último dos quatro locais incluídos na lista foi Schachen, uma casa real no estilo de um grande chalé suíço, situada 1.800 metros acima do nível do mar, não muito longe de Neuschwanstein.

Ironicamente, embora o legado arquitetônico de Luís II da Baviera hoje seja motivo de orgulho na região, estes castelos fizeram parte das causas que levaram à sua queda.

Os custos de construção destas residências monumentais levaram o governo bávaro a depô-lo, declarando-o demente.

