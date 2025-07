Copa de Clubes é a "competição de times mais bem sucedida do mundo", diz Infantino

De acordo com o dirigente, o torneio sediado nos Estados Unidos "gerou quase US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,7 pela cotação atual) em receita nos 63 jogos, o equivalente a uma média de US$ 33 milhões (R$ 133,5 milhões) por partida".

"Nenhuma outra competição de clubes do mundo chega perto", acrescentou, referindo-se à Liga dos Campeões da Europa, organizada pela Uefa.

A entidade europeia prevê receitas de € 4,4 bilhões (aproximadamente R$ 28,6 bilhões) para suas quatro competições de clubes em 2024-2025 (Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League e Supercopa).

- Resposta às críticas -

Infantino também respondeu às inúmeras críticas que cercaram a competição nos Estados Unidos, que vão desde a saturação do calendário até as altas temperaturas.

Em relação ao público, às vezes muito baixo, em algumas partidas, ele explicou que "prefiro receber 35.000 pessoas em um estádio com 80.000 lugares do que 20.000 em um estádio com 20.000 lugares".