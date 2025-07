Escassez de combustível em Gaza atinge 'níveis críticos', alerta ONU

As Nações Unidas alertaram, neste sábado (12), que a escassez de combustível na Faixa de Gaza atingiu "níveis críticos" e pode aumentar drasticamente o sofrimento no enclave palestino, devastado após 21 meses de guerra com Israel.

Em um comunicado conjunto, sete agências da ONU enfatizaram que "o combustível é a espinha dorsal da sobrevivência em Gaza".

"É necessário para abastecer hospitais, sistemas de água, redes de saneamento, ambulâncias e todos os aspectos das operações humanitárias", afirmaram.