Iga Swiatek, a séria e tímida polonesa que entra nas quadras embalada pelo rock

Iga já disse algumas vezes que ama gatos e que, se não fosse tenista, gostaria de trabalhar com animais.

Nas redes sociais, ela compartilhou fotos com seu gato e menciona que a calma que eles transmitem a ajuda a se desconectar do estresse do circuito.

Quando venceu Roland Garros em 2020, ela se lembrou do seu gato.

"Espero que ele esteja assistindo. Ele não está aqui, mas espero que esteja me assistindo de casa", disse ela.

Seu gato, sem dúvida, ficará feliz com sua vitória em Wimbledon.

