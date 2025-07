Israel acusa Hamas de 'sabotar' negociações de cessar-fogo em Gaza

Uma autoridade israelense acusou, neste sábado (12), o movimento islamista palestino Hamas de "sabotar" as negociações em Doha sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns na Faixa de Gaza.

"O Hamas rejeitou a proposta do Catar, cria obstáculos, recusa-se a fazer concessões e acompanha as negociações com uma guerra psicológica com o objetivo de sabotá-las", disse a autoridade.

Israel "demonstrou sua disposição de mostrar flexibilidade nas negociações", acrescentou.