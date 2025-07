'O que incomoda os EUA de Cuba é a verdadeira independência', diz presidente

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, um aliado próximo de Cuba, condenou as sanções contra o colega cubano.

"Nós nos solidarizamos com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ante as medidas ilegais impostas contra ele", publicou Maduro no Telegram. "Venezuela sempre com Cuba!", ressaltou.

Washington também restringe os vistos para "muitos funcionários judiciais e penitenciários cubanos, responsáveis ou cúmplices da detenção injusta e a tortura dos manifestantes de julho de 2021", acrescenta o comunicado do Departamento de Estado sem mencionar suas identidades.

Segundo os Estados Unidos, ainda há 700 pessoas presas pelas manifestações de julho de 2021, que são submetidas "a tortura ou abusos", enquanto organizações de defesa dos direitos humanos as estimam entre 360 e 420.

