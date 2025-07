Plano de retirada israelense de Gaza dificulta negociações de trégua, dizem fontes palestinas

As negociações indiretas entre Israel e o Hamas para chegar a um cessar-fogo tropeçam no plano de retirada do Exército israelense do território palestino, disseram à AFP duas fontes palestinas próximas às negociações neste sábado (12).

Delegações de ambos os lados iniciaram negociações na capital do Catar, Doha, no último domingo para tentar chegar a uma trégua no conflito desencadeado pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Tanto o Hamas quanto Israel indicaram que dez pessoas capturadas pelos islamistas naquele dia e que permanecem reféns em Gaza seriam libertadas se um acordo de cessar-fogo de 60 dias fosse alcançado.