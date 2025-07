PSG e Chelsea se enfrentam pelo título mundial

Paris Saint-Germain e Chelsea disputam neste domingo o título da primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, uma chance para os franceses encerrarem sua temporada histórica com chave de ouro ou para os ingleses consolidarem seu retorno à elite do futebol mundial.

Um dos principais projetos da Fifa irá coroar um novo campeão no Estádio MetLife (o jogo está marcado para as 16h, horário de Brasília), nos arredores de Nova York, após um mês de grandes jogos e grandes surpresas, mas também de reclamações sobre o cansaço dos jogadores e as altas temperaturas nos Estados Unidos.

Os parisienses entram em campo como francos favoritos após exibirem um futebol hipnotizante ao longo da temporada, a melhor de sua história, na qual venceram tudo na França e conquistaram sua primeira Liga dos Campeões da Europa.