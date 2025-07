Rússia culpa sanções pelo fracasso do acordo com a ONU sobre alimentos e fertilizantes

A Rússia culpou, neste sábado (12), as sanções ocidentais pelo fracasso do acordo para facilitar suas exportações de alimentos e fertilizantes, firmado com a ONU após o início de sua ofensiva na Ucrânia.

Na véspera, as Nações Unidas indicaram que este pacto, assinado em julho de 2022 e válido por três anos, expiraria em 22 de julho.

"Ele não será renovado" devido a divergências, disse à AFP uma fonte próxima às negociações.