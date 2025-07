Swiatek massacra Anisimova (6-0 e 6-0) e conquista Wimbledon pela 1ª vez

"Bravo, @iga_swiatek, você é incrível! Parabéns!", publicou o astro polonês do Barcelona, Robert Lewandowski, no X após a vitória da compatriota, que também foi parabenizada na mesma rede social pelo presidente do país Andrzej Duda e pelo primeiro-ministro Donald Tusk.

A polonesa, de 24 anos, atualmente a quarta colocada no ranking mundial, dominou do início ao fim a adversária, que não conseguiu vencer nenhum game e teve seu saque quebrado seis vezes.

"É surreal. Eu nem sonhava com isso. Para mim, era algo muito distante. Já me sinto uma jogadora experiente depois de vencer outros Grand Slams, mas nunca imaginei que venceria este", disse a polonesa durante a entrega do troféu.

"Este ano eu realmente curti muito e sinto que melhorei meu nível aqui", acrescentou.

- Desespero de Anisimova -

Anisimova, que completará 24 anos no dia 31 de agosto e atualmente é a número 12 do mundo, havia surpreendido ao derrotar nas semifinais a bielorrussa Aryna Sabalenka, a melhor do ranking mundial, mas neste sábado pareceu desconectada da partida o tempo todo.