Trump anuncia tarifas de 30% para México e UE a partir de 1º de agosto

No entanto, seu governo está sob pressão para fechar acordos com diversos parceiros comerciais. Até o momento, as autoridades americanas divulgaram apenas dois acordos, com o Reino Unido e o Vietnã, além de tarifas recíprocas temporariamente mais baixas com a China.

As novas tarifas para o México são maiores do que a tarifa de 25% imposta por Trump no início deste ano, embora os produtos que entram nos Estados Unidos sob o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) estejam isentos.

"O México tem me ajudado a proteger a fronteira, MAS o que o México fez não é suficiente", disse Trump em sua carta. "A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do México uma tarifa de 30% sobre os produtos mexicanos que entrarem nos Estados Unidos", acrescentou.

O Canadá recebeu anteriormente uma carta semelhante estabelecendo tarifas de 35% sobre seus produtos.

A taxa imposta à UE também é consideravelmente maior do que a tarifa de 20% anunciada por Trump para o bloco em abril.

Juntamente com dezenas de outras economias, a União Europeia, composta por 27 países, previu um aumento de suas tarifas americanas com uma base de 10% na quarta-feira, mas Trump adiou o prazo de implementação de suas novas taxas até 1º de agosto.