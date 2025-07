Presidente da Comissão Europeia critica tarifas de Trump, mas diz que segue buscando acordo

A líder europeia insistiu que "poucas economias do mundo igualam o nível de abertura da UE e sua adesão a práticas comerciais justas".

"A UE tem priorizado sistematicamente uma solução negociada com os Estados Unidos, o que reflete nosso compromisso com o diálogo, a estabilidade e uma associação transatlântica construtiva", assegurou.

Trump disse, neste sábado, que os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, a UE e o México, enfrentariam tarifas alfandegárias de 30% a partir do próximo mês, que justificou citando o papel do país vizinho no tráfico de drogas para os Estados Unidos e um desequilíbrio comercial com o bloco europeu.

Estas tarifas entrariam em vigor em 1º de agosto, informou o republicano em cartas em separado publicadas em sua plataforma, Truth Social.

Uma porta-voz da UE disse que tinham sido informados sobre as novas tarifas alfandegárias antes de Trump divulgar as cartas.

Diplomatas europeus assinalaram que uma reunião não programada de embaixadores dos 27 países da UE foi convocada para o domingo em Bruxelas para discutir a medida.