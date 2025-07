Unesco reconhece Megálitos de Carnac, local pré-histórico na França, como Patrimônio Mundial

Essas rochas "representam um testemunho excepcional da sofisticação técnica e da habilidade das comunidades neolíticas, que lhes permitiram extrair, transportar e manipular pedras monumentais e terra para criar um espaço simbólico complexo que revela uma relação específica entre as populações e seu ambiente", argumenta a Unesco.

A França conta atualmente com 54 sítios inscritos no Patrimônio Mundial. Espanha e China têm 60, e a Alemanha 55.

Entre as 30 candidaturas examinadas este ano pelo Comitê do Patrimônio Mundial, reunido em Paris até domingo, estão também os castelos do rei Luís II da Baviera, memoriais do genocídio no Camboja e paisagens culturais em Camarões e Malawi.

