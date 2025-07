Vacinação de emergência reduz as mortes em 60%, demonstra estudo

A vacinação de emergência durante epidemias de doenças infecciosas reduziu o número de mortes em quase 60% nos últimos 25 anos, revelou um estudo apoiado pela aliança de vacinas Gavi.

Também foi evitado um número similar de contágios, enquanto os benefícios econômicos da imunização são estimados em bilhões de euros, segundo a mesma fonte.

Esta organização internacional, que usa recursos públicos e privados para ajudar a vacinar as crianças dos países mais pobres do mundo, colaborou com pesquisadores do Instituto Burnet da Austrália para elaborar este primeiro relatório sobre o impacto dos esforços de imunização de emergência na saúde pública e na segurança sanitária em nível mundial.