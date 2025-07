Altos funcionários de Trump defendem operações contra imigrantes nos EUA

No entanto, ele reconheceu que a aparência física influenciou os critérios usados para deter os imigrantes e que isso levou a "detenções colaterais" em operações seletivas.

Tom Homan e a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, abordaram o caso em programas de entrevistas neste domingo, apenas um dia depois de Homan afirmar que o governo acataria a decisão do juiz, mas que pretende recorrer.

Noem chamou a decisão do juiz de "ridícula" e "política".

"Sempre construímos as nossas operações com base no conhecimento dos indivíduos que precisávamos atingir por serem criminosos", disse Noem à Fox News.

Trump, que fez campanha com a promessa de deportar milhões de imigrantes em situação irregular, adotou uma série de medidas com o objetivo de acelerar as deportações.

Los Angeles, conhecida como "cidade santuário" e onde 35,4% dos quase quatro milhões de habitantes são estrangeiros, segundo o último censo oficial, está na mira de Trump desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro.