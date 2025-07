Chelsea vence PSG (3-0) e conquista Copa do Mundo de Clubes

O Chelsea surpreendeu a todos e se tornou o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes ao vencer o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, por 3 a 0 na final disputada neste domingo (13), nos arredores de Nova York.

Os londrinos conquistaram o título com uma atuação brilhante do meio-campista britânico Cole Palmer, que marcou dois gols aos 22 e 30 minutos diante de 81.118 torcedores que lotaram o Estádio MetLife, que contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa, Melania.

O atacante brasileiro João Pedro (43') fechou a vitória da equipe do técnico Enzo Maresca, que derrotou os parisienses, francos favoritos ao título, com um primeiro tempo espetacular.