Chelsea vence PSG (3-0) e conquista Copa do Mundo de Clubes

O Chelsea superou todas as expectativas e fez história ao se tornar o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória sobre o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, por 3 a 0 na final disputada neste domingo (13), nos arredores de Nova York.

Com um jogo sólido em todas as linhas e liderado pelo talento do meia-atacante Cole Palmer, de 23 anos, os 'Blues' deram mais um passo rumo ao retorno à elite do futebol mundial após várias temporadas de contratações de alto valor e resultados decepcionantes.

Palmer marcou dois gols (22 e 30 minutos) e depois deu assistência para o brasileiro João Pedro (43') encaminhar o triunfo ainda no primeiro tempo no MetLife Stadium, em East Rutherford, que contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo país sediará em 2026 a Copa do Mundo de seleções ao lado do México e do Canadá.