Cole Palmer é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes

Palmer recebeu o troféu, uma bola de futebol dourada, das mãos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo país sediará a Copa do Mundo no ano que vem, juntamente com Canadá e México.

O craque inglês terminou o campeonato, o primeiro com a participação de 32 equipes, com três gols e duas assistências.

Seu companheiro de equipe, o espanhol Robert Sánchez, recebeu o Prêmio Luva de Ouro de melhor goleiro da competição.

O arqueiro de 27 anos teve uma atuação de destaque na final deste domingo, especialmente defendendo um chute à queima-roupa de Ousmane Dembélé no início do segundo tempo (51').

Ele sofreu cinco gols em três partidas, mas não foi vazado em quatro.

Já o prêmio de Melhor Jogador Jovem foi entregue, também por Trump e pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao atacante francês de 20 anos, Désiré Doué.