Confrontos na Síria deixam oito mortos, a maioria da comunidade drusa

Citando fontes médicas, o veículo local Sweida 24 divulgou um balanço preliminar de sete mortos, "inclusive uma criança, e quase 32 feridos como resultado dos confrontos armados e bombardeios mútuos no bairro de Maqus", no leste da cidade de Sweida.

O mesmo veículo reportou o fechamento da rodovia entre Damasco e Sweida por causa da violência.

Uma fonte do governo sírio, que pediu para permanecer no anonimato porque não lhe foi permitido informar os veículos de comunicação, disse à AFP que as autoridades estavam enviando forças para controlar a situação.

A população drusa da Síria beira os 700.000 habitantes e Sweida abriga a maior parte desta comunidade.

As facções beduínas e drusas têm uma inimizade de longa data em Sweida, com episódios de violência registrados ocasionalmente.

Desde a derrubada do antigo governante sírio, Bashar al Assad, surgiram preocupações sobre os direitos e a segurança das minorias sob a gestão das novas autoridades islamistas, que também têm lutado para restabelecer a segurança de forma mais ampla.