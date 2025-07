Gaza soma mais 31 mortes, sem trégua à vista após negociações entre Israel e Hamas

No sábado, sete agências da ONU alertaram em um comunicado conjunto que a escassez de combustível em Gaza atingiu "níveis críticos" e pode representar "um novo fardo insuportável para uma população à beira da inanição".

O conflito começou com um ataque surpresa do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que deixou 1.219 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais.

Os islamistas também sequestraram 251 pessoas naquele dia. Quarenta e nove permanecem reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo exército.

Mais de 57.800 palestinos, a maioria civis, morreram nas operações de retaliação do Exército israelense em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do governo liderado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Todos os dias, a Defesa Civil registra dezenas de mortes em bombardeios israelenses. Imagens da AFP mostram regularmente restos mortais sendo levados para hospitais, incluindo de crianças.

- Negociações difíceis -

No sábado, uma fonte palestina próxima às negociações indicou que o Hamas rejeita "completamente" o plano israelense que, segundo ele, prevê a "manutenção de suas forças em mais de 40% da Faixa de Gaza".